Суд в Лозанні відмовив росіянам у виступі на Олімпіаді під «Катюшу» – ЗМІ

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив прохання Росії на використання на Олімпійських іграх у Токіо популярної пісні «Катюша» замість національного гімну, повідомила агенція Associated Press із посиланням на рішення суду.

«Комісія CAS вважає, що формулювання «будь-який пов’язаний з Росією гімн» поширюється на кожну пісню, яка асоціюється або має відношення до Росії, включаючи «Катюшу», – йдеться в поясненні суду щодо заборони.

Олімпійський комітет Росії наразі це рішення публічно не коментував.

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У грудні 2020 року CAS в рамках покарання за допінговий скандал заборонив Росії терміном на два роки демонструвати прапор і гімн на Олімпіадах. Крім того, Росія не має права протягом двох років претендувати на проведення у себе Кубків світу та Олімпіад. Також санкції були накладені на багатьох чиновників.

«Катюша» – популярна радянська пісня, росіяни вважають її одним із неформальних символів Другої світової війни, яку в Росії називають Великою вітчизняною.