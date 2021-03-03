Легенду «Олімпіада 2014» використали для перекидання російських спецпризначенців до Криму – Гайдук

Росія в 2014 році використала легенду «Олімпіада в Сочі» для доставки своїх підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ до Криму, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік.

«Перекидання контингенту було аргументовано ротацією. І те угруповання десантних кораблів, яке було в Криму, воно було не лише Чорноморського флоту. Це були десантні кораблі і Балтійського флоту, і Північного флоту», – заявив Гайдук.

«Відкрито, через Керченську протоку, паромами форсувати і доставляти до Криму російські угруповання було неможливо. Це б було дуже відкрито, тому була легенда – ротація угруповання, яке забезпечувало Олімпійські ігри і, в тому числі, Паралімпійські ігри в Сочі, які продовжувались після Олімпійських ігор. Це була та легенда, яка була використана для доставки підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ Російської Федерації», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму 26 лютого видав указ, яким, зокрема, доручив РНБО України підготувати стратегію деокупації півострова.

Більшість західних країн опублікували заяви з невизнанням російської анексії Криму.

Читай нас в Google News Підписатися