Легенду «Олімпіада 2014» використали для перекидання російських спецпризначенців до Криму – Гайдук

Росія в 2014 році використала легенду «Олімпіада в Сочі» для доставки своїх підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ до Криму, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік.
«Перекидання контингенту було аргументовано ротацією. І те угруповання десантних кораблів, яке було в Криму, воно було не лише Чорноморського флоту. Це були десантні кораблі і Балтійського флоту, і Північного флоту», – заявив Гайдук.
«Відкрито, через Керченську протоку, паромами форсувати і доставляти до Криму російські угруповання було неможливо. Це б було дуже відкрито, тому була легенда – ротація угруповання, яке забезпечувало Олімпійські ігри і, в тому числі, Паралімпійські ігри в Сочі, які продовжувались після Олімпійських ігор. Це була та легенда, яка була використана для доставки підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ Російської Федерації», – додав він.
Президент України Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму 26 лютого видав указ, яким, зокрема, доручив РНБО України підготувати стратегію деокупації півострова.
Більшість західних країн опублікували заяви з невизнанням російської анексії Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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