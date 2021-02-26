Офіс президента оприлюднив указ про заходи з деокупації та реінтеграції Криму

Офіс президента України оприлюднив 26 лютого текст указу президента Володимира Зеленського «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».
Серед інших заходів Зеленський постановив:
- утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи
- Міністерству закордонних справ України забезпечити координацію участі України в діяльності Кримської платформи
- секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову підготувати проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованих Криму і Севастополя
- Кабінету міністрів України Зеленський доручив протягом шести місяців розробити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, зокрема – вжити заходів із затвердження кримськотатарського алфавіту на основі латинської графіки.
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«Забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані з розвитку кримськотатарської мови, у тому числі у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів», – йдеться в дорученні президента уряду.
Про підписання указу Володимир Зеленський повідомив 26 лютого, в День спротиву окупації Криму. Він набуває чинності з моменту оприлюднення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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