Посли країн ЄС і Британії вирішили написати листи українським політв’язням

Посли Великої Британії, Німеччини, Швеції, Естонії й Чехії у День опору окупації Криму пишуть листи українським політв’язням, які перебувають у в’язницях в Криму і Росії, повідомили у британському посольстві.

«На сьогодні щонайменше 109 українських політв’язнів перебувають на території Росії та в Криму, де їх часто утримують у переповнених камерах і в антисанітарних умовах і де вони не мають доступу до медичної допомоги. Так не може тривати. Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів», – йдеться в повідомленні.

Раніше український режисер, кримчанин Олег Сенцов розповів, що зайнявся «об’єднанням всіх політв’язнів, всіх громадських організацій, які займаються цим питанням» заради порятунку тих, хто зараз перебуває в російських в’язницях.

Колишній політв’язень, кримчанин Володимир Балух заявляв раніше, що створення такої платформи – це «моральний обов’язок», бо є люди, які «залишаються зараз в ув’язненні».

У жовтні 2020 року в Києві пройшла акція «Нагадай про кожного». Її учасники нагадували владі про українців, які перебувають у російських в’язницях.