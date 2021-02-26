Японія ніколи не визнає заявлену Росією анексію Криму – посольство

Уряд Японії підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України і ніколи не визнає російської анексії Криму, йдеться в заяві посольства Японії в Україні.

«З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією «анексію» Криму», – йдеться в заяві.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Криму.

Про підтримку позиції України в питанні деокупації Криму раніше заявили державний секретар США Ентоні Блінкен та верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

26 лютого 2014 року в центрі Сімферополя, під стінами кримського парламенту, відбувся багатотисячний проукраїнський мітинг. Кримські татари та інші прихильники єдності України вимагали зупинити окупацію півострова Росією. На той момент будівлю парламенту вже контролювали російські сили спецоперацій.