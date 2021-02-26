РНБО оприлюднила питання, які розглянуть на засіданні 26 лютого: санкції в списку

Рада національної безпеки й оборони України оприлюднила перелік «актуальних питань державної безпеки», які розгляне на засіданні 26 лютого.

За даними пресслужби РНБО, у закритому режимі розглянуть проєкт «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь».

Члени РНБО України також обговорять питання щодо:

невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства;

стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;

застосування санкцій.

У пресслужбі РНБО раніше уточнили, що засідання почнеться о 17:30.

Востаннє засідання РНБО відбувалося 19 лютого. Тоді було ухвалене рішення застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».