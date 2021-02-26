РНБО 26 лютого ухвалить «оперативні рішення» з питань держбезпеки

26 лютого відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили напередодні в Офісі президента, Володимир Зеленський збирає засідання РНБО «у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки».

Про що саме йтиметься – не повідомляють. «Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно», – повідомили в ОП.

У пресслужбі РНБО уточнили, що засідання почнеться о 17:30.

Востаннє засідання РНБО відбувалося 19 лютого. Тоді було ухвалене рішення застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».