Верховний суд повідомляє, що отримав позов Козака щодо санкцій

До Верховного суду надійшов позов від народного депутата України від «ОПЗЖ» Тараса Козака, який оскаржує запроваджені проти нього санкції, повідомила пресслужба суду.

За повідомленням, позов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов 24 лютого.

«Позову, який надійшов до суду, присвоєно раєстраційний номер справи – № 9901/39/21», – повідомили в суді.

Там також нагадали, що до суду надійшло вже кілька позовів щодо оскарження указу президента, який вводить у дію рішення РНБО про санкції. За одним із них ухвалили рішення відкрити провадження. Справу призначили до розгляду на 15 березня.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.