Верховний суд повернув позов NewsOne для усунення недоліків

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив позов телеканалу NewsOne (ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ») щодо застосування до нього санкцій без руху для усунення недоліків, повідомила 17 лютого пресслужба суду.

За повідомленням, позов, у якому просять визнати протиправним і нечинним указ президента, що впроваджує рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів, зокрема NewsOne, надійшов до суду 15 лютого.

«Ухвалою від 16 лютого 2021 року … позовну заяву ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви», – йдеться в повідомленні.

Крім того, додали в суді, позивач не зазначив обґрунтованих і достатніх підстав, «які б підтверджували необхідність і доцільність залучення третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача» – Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Верховної Ради.

Це не перший позов з вимогою скасувати указ президента. У ВС повідомили, що ухвалою від 9 лютого позовну заяву одного громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків.

Того ж дня відмовлено у відкритті провадження за іншою позовною заявою.

11 лютого суд вирішив відкрити провадження за одним із позовів. Його розгляд призначений на 15 березня.

15 лютого суд дав іншому телеканалу, що потрапив під санкції (ZiK) 10 днів на усунення недоліків у позові.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.