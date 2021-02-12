Нацрада призначила телеканалу «112 Україна» позапланову перевірку через висловлювання Симоненка

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу «112 Україна» позапланову перевірку через висловлювання в ефірі екснардепа Петра Симоненка. Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Петро Симоненко у своєму виступі припустився висловлювань, які спрямовані на компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України, створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян, розпалювання національної ворожнечі», – йдеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що ведучі програми «Голос народу» не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика, щоб забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації, зокрема, «не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі».

«У повторі передача вийшла в ефір без змін чи редакційної модерації, хоча повторна трансляція передач у запису передбачає можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення ворожнечі та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення», – додали у регуляторі.

Перевірку проведуть в період із 26 лютого до 12 березня, зауважили в Нацраді.

Телеканал поки не висловив свою позицію з цього приводу.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».