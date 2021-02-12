Нацрада призначила перевірку телеканалу «НАШ» через висловлювання Азарова в ефірі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу «НАШ» через поширення у передачі «Марафон» експрем’єром часів президентства Віктора Януковича Миколою Азаровим поглядів, які «можуть призвести до розпалювання ненависті та насильства в Україні», повідомила пресслужба регулятора.

«Національна рада на засіданні 12 лютого розглянула результати моніторингу мовлення телеканалу «НАШ» (ТОВ «НАШ 365», м. Київ), де 15 грудня 2020 року в прямому ефірі передачі «Марафон» (із повтором 16 грудня) брав участь колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров, погляди і вислови якого можуть призвести до розпалювання ненависті та насильства в Україні. Мовнику призначено позапланову безвиїзну перевірку», – йдеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що Азаров заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Росії та ігнорував наявність на окупованих територіях незаконних збройних формувань.

«Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України», – зауважили у відомстві.

В Нацраді додали, що ведучі телеканалу не реагували на висловлювання експрем’єра, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію.

«Також у виступі М. Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, «имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы», – повідомив регулятор.

У Нацраді вважають, що позиція Азарова з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії.

«Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння», – пояснили в органі.

Позапланову перевірку проведуть із 26 лютого до 12 березня, заявили в Нацраді.

Керівництво телеканалу поки не озвучувало свою позицію з цього приводу.

28 січня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через інтерв’ю з ексдепутаткою від Партії регіонів Оленою Бондаренко, яке вийшло 15 січня. Як зазначили тоді у нацраді, висловлювання, що прозвучали в ефірі, мали ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті.