Нацрада наклала стотисячний штраф на телеканал «Наш» за заклики до повалення конституційного ладу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наклала понад стотисячний штраф на телеканал «Наш» за заклики до повалення конституційного ладу і мову ворожнечі.

Як повідомило відомство, такий результат моніторингу супутникового мовлення каналу «Максі-ТВ», як раніше називався «Наш», за 5 жовтня 2019 року: зафіксовано трансляцію передачі «Гордон», гостем якої був колишній прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров, у якій звучали твердження і висловлювання, що мають ознаки порушення вимог закону «Про телебачення і радіомовлення».

«Під час перевірки було підтверджено факт порушення норм чинного законодавства, адже гість програми у своїх висловлюваннях про події Революції гідності, збройної агресії на сході держави й анексії Криму неодноразово використовував формулювання, які є спробою фальсифікувати історичні події, підмінити поняття, які визначені у нормативно-правових актах. Формулювання, озвучені Азаровим, є поширенням необ’єктивної інформації, яка піддає сумніву легітимність органів державної влади України, містять відверте неаргументоване звинувачення представників влади в діях, які переслідуються законом, а саме: у бандитизмі, мародерстві та злочинах, що нав’язує глядачам ставлення до представників влади як до вже визнаних злочинців. У сукупності ці висловлювання сприймаються як заклик до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, посягання на права і свободи людини», – заявили в Нацраді.

«Крім того, висловлювання Азарова містили необ’єктивну інформацію щодо послідовності подій під час збройної агресії Російської Федерації і є прямим продовженням лінії російської пропаганди, а також наративами, подібними до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором, і є такими, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема через поширення неповної або упередженої інформації. Застосовуючи методи маніпулювання свідомістю та впливу на людську психіку, гість студії закликав до агресивної поведінки, спрямованої проти чинної влади», – мовиться в повідомленні.

Через ці порушення Нацрада оголосила телеканалові попередження і водночас застосувала стягнення штрафу в обсязі 25% від розміру ліцензійного збору, нарахованого за видачу ліцензії, що для цього ліцензіата становить 105 тисяч 625 гривень 50 копійок.

Щодо каналу «Наш» триває принаймні ще одна перевірка Нацради, через трансляцію 19 грудня 2019 року пресконференції президента Росії Володимира Путіна.

Офіційним власником каналу «Наш» (попередня назва – «Максі-ТВ») є Володимир Мураєв, батько проросійського діяча Євгенія Мураєва – колишнього народного депутата 7-го і 8-го скликань від Партії регіонів, потім від «Опозиційного блоку», нині лідера фактично проросійської партії «Наші»; реальним власником вважають саме Мураєва-молодшого.