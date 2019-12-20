Нацрада призначила перевірку каналу «Наш» через трансляцію Путіна

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «Наш» на підставі моніторингу, проведеного 19 грудня 2019 року.

«Цього дня в ефірі ліцензіата було зафіксовано трансляцію (о 13:08) пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна, яка супроводжувалася плашкою «Москва. Наживо». Одночасно відбувалась пряма трансляція з вулиці Хрещатик у Києві, яку було протитровано: «Нацкорпус перекрив Хрещатик», – йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

«Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю. Ці факти мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та інформації», – додали в Нацраді.

Власником телеканалу «Наш» є Євген Мураєв, який був народним депутатом 8-го скликання від «Опозиційного блоку».

Пресконференція Путіна 19 грудня тривала понад чотири години.