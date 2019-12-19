«Нацкорпус» перекрив рух на Хрещатику в Києві – фото

Представники праворадикальної партії «Національний корпус» перекрили рух транспорту на Хрещатику в Києві, протестуючи проти ухвалення закону про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 200 учасників акції стоять на дорозі біля перехрестя Хрещатика з вулицею Богдана Хмельницького.

Крім «Нацкорпусу», в акції беруть участь люди з прапорами асоціації фермерів і приватних землевласників, Аграрний союз України, ВО «Свобода».

Вони тримають у руках плакати з гаслами «Ні продажу землі», «Ні знищенню села», «Земля належить українському народу», «Продамо землю – продамо майбутнє» і прапори «Національного корпусу».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рух Хрещатиком паралізований. Сутичок немає.

На місці перебувають представники поліції, поліції діалогу, Нацгвардії.

Акції проти запровадження ринку землі почалися зранку 17 грудня біля Верховної Ради, тоді сталася штовханина і сутички між правоохоронцями та учасниками акції. Постраждали 23 людини.

«Нацкорпус» оголосив протести безстроковими.

Верховна Рада планувала цього тижня розглянути в другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

13 листопада парламент проголосував у першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.