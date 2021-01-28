Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу «НАШ»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через інтерв’ю з Оленою Бондаренко, яке вийшло у програмі «Марафон» 15 січня.

Як зазначили у раді, висловлювання, що прозвучали в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

«У передачі обговорювали ситуацію на сході України, і гостя програми висловилася про військових Збройних Сил України. Її слова були провокаційними, образливими і дискримінаційними. Також О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань», – мовиться у повідомленні.

У Нацраді наголосили, що працівники телеканалу не намагалися збалансувати «однобічність та упередженість» висловленої у ефірі позиції. Також не надано було альтернативної точки зору, йдеться у заяві.

«Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була: «Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і відреагували», – зазначили у Нацраді.

Перевірку мають здійснити у період з 12-го по 25-те лютого.