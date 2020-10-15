Нацрада призначила перевірку трьом каналам через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення 15 жовтня призначила позапланові перевірки телеканалів «NewsOne», «112 Україна» та «Z ZIK» через трансляцію зустрічі народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася у Москві.

«В ефірі телеканалу «NEWSONE» 6 – 8 жовтня цього року зафіксовано 3 трансляції передачі «Newstime» з «повною» версією цієї зустрічі і ще 11 трансляцій передачі «Newstime», де показували фрагменти зустрічі з редакційним коментарем телеканалу. Загальний хронометраж усіх передач становив 1 годину 30 хвилин. Темою обговорення стали налагодження взаємовідносин Російської Федерації з Україною, постачання російської вакцини від СОVID-19 «Супутник V» в Україну та святкування 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», – мовиться у повідомленні.

Ту саму зустріч на телеканалі «112 Україна» транслювали також 6–8 жовтня у передачі під назвою «Важливо» (загалом – 23 рази із хронометражем 3 години 25 хвилин).

6–7 жовтня на телеканалі «Z ZIK» було зафіксовано два включення в передачі «Деталі дня» і дві трансляції в рубриці «У нас багато новин». Загальний хронометраж усіх передач становив 57 хвилин. Вони також стосувалися зустрічі, що відбулася в Москві.

У Нацраді нагадали, що Володимир Путін займає посаду, яку «можна віднести до органу держави-агресора».

«Його висловлювання за своїм стилістичним і семантичним значенням є твердженнями, які можуть створити сильне враження у переконанні аудиторії в позитивному ставленні очільника країни-агресора до України та українського народу, бажанні налагодити відносини між країнами, незважаючи на «складний» характер відносин. Поширення подібної інформації у засобах масової інформації України спрямоване на формування позитивного образу Володимира Путіна, гуманізацію та популяризацію в Україні органу держави-агресора, що може створити загрозу національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері, оскільки має значний потенціал, спрямований на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні», – мовиться у заяві Нацради.

Також зазначалося що учасники передач, де обговорювалася ініціатива Медведчука щодо постачання в Україну російської вакцини проти коронавірусу, «не були спеціалістами в галузі медицини чи молекулярної біології і представляли єдиний погляд, спрямований на підтримку ініціативи В. Медведчука», якого до того ж не було уповноважено українською владою на проведення міжнародних переговорів з цього питання.

«Редакціями телеканалів не було вжито заходів щодо запобігання упередженому і незбалансованому обговоренню порушеного питання, що в безпрецедентних умовах пандемії є потенційно загрозливою формою публічної комунікації для національної безпеки України», – заявили у Нацраді.

Зазначається, що рішення про призначення перевірок було ухвалене одноголосно.

У Росії ще в серпні першими в світі заявили про реєстрацію і початок масового використання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 із назвою «Спутнік V» – хоча вона ні на той час, ні й досі ще не пройшла необхідних за заведеними міжнародними нормами клінічних випробувань. За офіційними твердженнями, вона й нині перебуває у третій фазі таких випробувань – успішне завершення якої у світі вважають за необхідну передумову для можливості реєстрації.

Тим часом деякі з аналізів, присвячених рівням готовності вакцин-кандидатів, навіть не залічують «Спутнік V» до тих, які перебувають у третій фазі, посилаючись на відсутність надійних наукових публікацій про це. У світі, зокрема і в Україні, висловлюють застереження до російського підходу – фахівці попереджають про можливу значну небезпеку від використання неперевіреної речовини.

Незважаючи на це, можливість використання в Україні цієї російської неперевіреної вакцини став просувати проросійський діяч Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Під час їхньої недавньої зустрічі, яку широко висвітлювали російські й проросійські засоби інформації, йшлося про можливість надання Україні цієї російської вакцини. Нинішній президент України Володимир Зеленський у відповідь закликав не вірити передвиборчим ініціативам політиків, які вакцинуються неперевіреними засобами.