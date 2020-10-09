Візит Медведчука в Москву пов'язаний з місцевими виборами – Бала (огляд преси)

Чергова офіційна (а не приватна) зустріч народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі 6 жовтня викликала обурення в українському політикумі, пише газета «Україна молода».

При цьому, як зазначає видання, дії Медведчука, який навіть домовлявся з Путіним про можливість постачання в Україну якоїсь «російської вакцини від COVID-19», критикували не лише політики з проєвропейської опозиції, а й від монобільшості «слуг народу».

Зокрема, представник Кабміну у Верховній Раді, депутат із фракції партії «Слуга народу» Василь Мокан вважає, що парламент має ухвалити закон про притягнення українських політиків до кримінальної відповідальності за будь-яку взаємодію з посадовцями Росії.

Утiм, як нагадує газета, фракція ОПЗЖ відзначилася цього тижня провокаціями не лише на московському, а й на кавказькому напрямку, де також без Росії не обійшлося. Зокрема, посольство Азербайджану в Україні обурилося закликом народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху. Докладніше йдеться в статті «У Раді пропонують ввести кримінальне покарання для політиків за взаємодію з Кремлем».

Політолог Віталій Бала наголошує у «Фактах», що «поки йде війна з Росією, потрібно заборонити народним депутатам України, які мають доступ до державної таємниці, а Медведчук такий доступ має, літати в країну, яка є агресором стосовно України... І тим більше неприпустимі зустрічі українських політиків з керівництвом Росії». Політолог переконаний, що такі приватні візити – це загроза національній безпеці України.

Всі ці заяви Медведчука про можливість нормалізації відносин між Україною та Росією, про звільнення полонених, Бала пов'язує тільки з місцевими виборами, які мають відбутися 25 жовтня. «Путін зараз просто підіграє своєму куму, щоб ОПЗЖ, багато прихильників якої симпатизують «русскому миру» і вірять в дружбу з Росією, отримала якомога більше мандатів у місцевих радах», – наголошує політолог. Заголовок інтерв'ю – «Візит Медведчука в Москву пов'язаний з місцевими виборами, Путін підіграє куму, – Віталій Бала».

Примітка: це не перший візит представників «Опозиційної платформи – За життя» до Москви: 10 березня партійна делегація зустрілася з депутатами Державної думи Росії.

У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Тоді один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.

Офіс генерального прокурора повідомив Радіо Свобода, що на виконання рішення суду відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки депутатів до Москви.

Газета «День» пише, що російський «Газпром» збільшив поставки газу через Україну в Європу до контрактного максимуму. І це доводить, що Росія не планує проміняти українську ГТС на «Північний потік-2», заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«По-перше, українська сторона зможе отримати більше прибутку в майбутньому, що означає більше доходів і більше податків, сплачених до бюджету держави. По-друге, це доводить, що російська позиція, згідно з якою українську ГТС необхідно замінити на «Північний потік-2», є абсолютно помилковою», – сказав Коболєв. За його прогнозами, цього року Україна заробить на транзиті газу близько двох мільярдів доларів.

Газета нагадує, що «Північний потік-2» – російський газопровід, який будується по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини в обхід України, Польщі, Білорусі та інших транзитних держав.

Всі останні роки російська державна компанія «Газпром» не шкодувала сил і, головне, гігантських коштів на реалізацію кремлівського проекту «Північний потік-2». Його суть полягала в тому, щоб до кінця 2019 року, до моменту завершення десятирічної російсько-української газової угоди, побудувати два потужних трубопроводи, що оминають Україну з півночі і півдня, і припинити поставки газу до Європи і Туреччини територією України. Це б позбавило українську хитку економіку великих і стабільних валютних надходжень, прирекло б її газотранспортну систему на простій і загнивання, а заодно дозволило б Москві, за бажання, почати новий виток дестабілізації України («Новоросія-2»), не ставлячи під загрозу прокачування російського газу до ЄС. Про це видання розповідає в статті «Північному потоку-2 – кінець?!».