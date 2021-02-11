Верховний суд повідомив про відкриття провадження в одній зі справ про санкції до «каналів Медведчука»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у четвер виніс ухвалу про відкриття провадження у справі за позовом громадянина, який оскаржує указ президента про санкції щодо низки телеканалів, повідомила пресслужба суду у четвер ввечері.

«Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали «112 Україна», «NewsOne», «Zik» та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 та ч. 5 ст. 262 КАС України суд дійшов висновку про необхідність перевірки прорушення зазначених прав позивача в судовому засіданні», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, справу призначено до розгляду на 15 березня о 12:00.

Напередодні у Верховному суді заявили, що станом на 10 лютого в розгляді одного позову про оскарження указу президента про санкції щодо трьох телеканалів було відмовлено, а щодо другого надано час на усунення недоліків.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».