Українці розділилися у ставленні до заборони телеканалів «112», Zik та NewsOne – опитування КМІС

Заборону телеканалів «112», Zik та NewsOne вважають необхідним кроком 34,6 відсотка українців, водночас 40,8 відсотка, навпаки, вважають таке рішення помилковим. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Відповідаючи на запитання, чи підтримуєте ви рішення президента та РНБО про заборону трансляції трьох телеканалів, 43% відповіли, що підтримують, не підтримують – 40,3% опитаних. Так, на заході та в центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на півдні, сході та Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

Найбільше підтримують виборці «ЄС», «Слуги народу» та «Сили і честі», найменше – «ОПЗЖ». Виборці «Батьківщини» мають змішані думки, вказано у дослідженні.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед повнолітніх респондентів. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2005 осіб, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».