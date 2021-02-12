Зеленський на 19 лютого скликає РНБО. Частину питань розглянуть у закритому режимі

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідння РНБО, яке має відбутися 19 лютого.

«На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі», – ідеться в повідомленні РНБО.

На початку лютого саме на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.