Верховний суд повернув позов ZiK «для усунення недоліків»

Верховний суд повідомляє, що позов, в якому телеканал ZiK оскаржує указ президента Володимира Зеленського щодо санкцій проти трьох телеканалів, повернули позивачу для усунення недоліків.

Як повідомили в суді, позов від ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (телеканал ZiK) до президента України Володимира Зеленського надійшов 12 лютого.

Як зазначили у Верховному суді, позов залишили без руху на десять днів до усунення недоліків.

«Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви», – пояснили в суді.

Також позивач не надав суду відповідних доказів, які б підтверджували необхідність і доцільність залучення Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Верховної Ради до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, додали у Верховному суді.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.