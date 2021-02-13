Підсанкційним каналам Козака заборонили працювати в Раді – Лозинський

Канали «112», NewsOne і ZIK втратили акредитацію на роботу у Верховній Раді, заявив народний депутат від «Голосу» Роман Лозинський 13 лютого.

«В медведчуківських помийок (мають на увазі канали народного депутата Тараса Козака, які пов’язують із Віктором Медведчуком – ред.) забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності в стінах Верховної Ради!» – написав він на своїй фейсбучній сторінці.

Лозинський нагадав, що звернувся з цією пропозицією до спікера парламенту Дмитра Разумкова минулого тижня.

«Ви чудово пам’ятаєте, як палало в п’ятої колони Кремля «ОПЗЖ». Просто заплющіть очі та уявіть, як палає зараз, коли справу зроблено. Та щоб ми не розслаблялися — це не останні диверсійні ЗМІ в Україні. Але початок вже непоганий», – підсумував депутат.

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Роман Лозинський, виступаючи з трибуни 5 лютого, закликав заборонити журналістам «112», NewsOne і ZIK працювати в парламенті і позбавити їх акредитації, аргументуючи, що це наступний крок після застосування санкцій до телеканалів. У «ОПЗЖ» назвали це рішення «перешкоджанням діяльності засобів масової інформації».

У пресслужбі Верховної Ради тоді повідомили Радіо Свобода, що депутати не звертались до них із пропозиціями заборонити журналістам телеканалів «112», NewsOne і ZIK працювати у парламенті.