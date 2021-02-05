В ОПЗЖ заявили, що заборона журналістам телеканалів «112», NewsOne і ZIK працювати в Раді – це перешкоджання діяльності ЗМІ

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Павленко вважає, що пропозиція народного депутата фракції «Голос» Романа Лозинського заборонити журналістам телеканалів «112», NewsOne і ZIK працювати в парламенті – це перешкоджання діяльності ЗМІ. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Ідучи за логікою Лозинського, то треба тоді заборонити в Україні проживати всім, хто не говорить галицьким акцентом. Депутат не несе відповідальності за свої висловлювання на трибуні Верховної Ради України, але в даному виступі однозначно, на мій погляд, є такий склад злочину. Це є розпалювання ворожнечі, це – перешкоджання діяльності засобам масової інформації і журналістській діяльності», – заявив Павленко.

За його словами, якщо такі висловлювання депутати будуть говорити поза межами парламенту, то в такому разі мають діяти правоохоронні органи і притягувати депутатів до кримінальної відповідальності.

Депутат із фракції «Голос» Роман Лозинський, виступаючи з трибуни раніше 5 лютого, закликав заборонити журналістам «112», NewsOne і ZIK працювати в парламенті і позбавити їх акредитації, аргументуючи, що це наступний крок після застосування санкцій до телеканалів.

Ця пропозиція обурила сектор, де сидить фракція «ОПЗЖ». Кілька її представників, зокрема Ілля Кива, вийшли до Лозинського, почалась суперечка. У бійку вона не переросла.

У пресслужбі Верховної ради повідомили Радіо Свобода, що депутати не звертались до них із пропозиціями заборонити журналістам телеканалів «112», NewsOne і ZIK працювати у парламенті.

Керівник пресслужби Ірина Кармелюк зауважила, що для анулювання акредитації є певна процедура.

У положенні про акредитацію журналістів йдеться про те, що припинити акредитацію можна у разі, якщо:

відповідну заяву подає сам журналіст;

заяву подає медіа, яке він представляє;

у випадку неодноразового або грубого порушення особою порядку роботи Верховної Ради.

У разі, якщо мали місце багаторазові порушення, рішення про припинення акредитації пресслужба ухвалює з урахуванням рекомендації комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій. Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.