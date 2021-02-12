ДБР продовжує розслідувати справу Медведчука за статтями про сепаратизм та держзраду – прокуратура

Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати провадження стосовно одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – розповіли Радіо Свобода в прокуратурі.

5 лютого 2019 року Генеральна прокуратура України відкрила провадження щодо Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм та держзраду. Тодішня речниця генерального прокурора Лариса Сарган розповіла, що справу відкрили за зверненням тодішнього народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом.

ОПЗЖ тоді назвала заяву Тетерука «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».