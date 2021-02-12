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12 лютого 2021, Київ 19:14
Новини | Політика

ДБР продовжує розслідувати справу Медведчука за статтями про сепаратизм та держзраду – прокуратура

5 лютого 2019 року Генеральна прокуратура України відкрила провадження щодо Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм та держзраду

Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати провадження стосовно одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – розповіли Радіо Свобода в прокуратурі.

«Нахіба нам СБУ?»: активісти провели акцію проти Віктора Медведчука
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«Нахіба нам СБУ?»: активісти провели акцію проти Віктора Медведчука

Близько півсотні активістів, серед яких переважно були представники праворадикальних і націоналістичних сил, провели акцію «Вимкни Медведчука» біля будівлі СБУ в Києві.

5 лютого 2019 року Генеральна прокуратура України відкрила провадження щодо Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм та держзраду. Тодішня речниця генерального прокурора Лариса Сарган розповіла, що справу відкрили за зверненням тодішнього народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом.

ОПЗЖ тоді назвала заяву Тетерука «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».

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