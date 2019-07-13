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13 Липень 2019, Київ 22:15
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«Нахіба нам СБУ?»: активісти провели акцію проти Віктора Медведчука

Близько півсотні активістів, серед яких переважно були представники праворадикальних і націоналістичних сил, провели акцію «Вимкни Медведчука» біля будівлі СБУ в Києві.

Учасники акції розгорнули великий банер з написом «Нахіба нам СБУ?», запалили фаєри й димові шашки. Активісти вимагали заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука «за державну зраду». Вони також закликали СБУ вжити заходів щодо телеканалу «112 Україна» через плани показити фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна «Відкриваючи Україну», в якому головним героєм є Віктор Медведчук.

Акцію «Вимкни Медведчука» спочатку планували провести біля офісу телеканалу «112 Україна», але потім активісти вирішили перенести її під будівлю СБУ.

Нині в орбіті Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента Володимира Путіна має вплив через своїх союзників. Це NewsOne, «112 Україна» та Zik.
Активісти тримають у руках плакат із написом&nbsp;&laquo;Нахіба нам СБУ&raquo; біля будівлі СБУ у Київі
1 Активісти тримають у руках плакат із написом «Нахіба нам СБУ» біля будівлі СБУ у Київі
Екс-керівник одеського &laquo;Правого сектору&raquo; Сергій Стерненко виголошує під дверима СБУ вимоги протестувальників
2 Екс-керівник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко виголошує під дверима СБУ вимоги протестувальників
Активісти зайняла частину проїжджої дороги на вулиці Володимирській у Києві
3 Активісти зайняла частину проїжджої дороги на вулиці Володимирській у Києві
Актвіст протестує проти телеканалу&nbsp;&laquo;112 Україна&raquo;, який пов&#39;язують із Віктором Медведчуком
4 Актвіст протестує проти телеканалу «112 Україна», який пов'язують із Віктором Медведчуком

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