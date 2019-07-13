«Нахіба нам СБУ?»: активісти провели акцію проти Віктора Медведчука

Учасники акції розгорнули великий банер з написом «Нахіба нам СБУ?», запалили фаєри й димові шашки. Активісти вимагали заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука «за державну зраду». Вони також закликали СБУ вжити заходів щодо телеканалу «112 Україна» через плани показити фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна «Відкриваючи Україну», в якому головним героєм є Віктор Медведчук.



Акцію «Вимкни Медведчука» спочатку планували провести біля офісу телеканалу «112 Україна», але потім активісти вирішили перенести її під будівлю СБУ.



Нині в орбіті Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента Володимира Путіна має вплив через своїх союзників. Це NewsOne, «112 Україна» та Zik.

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