«Нахіба нам СБУ?»: активісти провели акцію проти Віктора Медведчука

Учасники акції розгорнули великий банер з написом «Нахіба нам СБУ?», запалили фаєри й димові шашки. Активісти вимагали заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука «за державну зраду». Вони також закликали СБУ вжити заходів щодо телеканалу «112 Україна» через плани показити фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна «Відкриваючи Україну», в якому головним героєм є Віктор Медведчук.
Акцію «Вимкни Медведчука» спочатку планували провести біля офісу телеканалу «112 Україна», але потім активісти вирішили перенести її під будівлю СБУ.
Нині в орбіті Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента Володимира Путіна має вплив через своїх союзників. Це NewsOne, «112 Україна» та Zik.
Акцію «Вимкни Медведчука» спочатку планували провести біля офісу телеканалу «112 Україна», але потім активісти вирішили перенести її під будівлю СБУ.
Нині в орбіті Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента Володимира Путіна має вплив через своїх союзників. Це NewsOne, «112 Україна» та Zik.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ