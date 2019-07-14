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14 Липень 2019, Київ 22:40
Новини | Політика

Телеканал «112 Україна» відмовився від показу в ефірі фільму Олівера Стоуна

Пошкодження на фасаді будівлі телеканалу «112 Україна» від пострілу з гранатомета, Київ, 13 липня 2019 року

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Телеканал «112 Україна» відмовився від трансляції у своєму ефірі суперечливого фільму Олівера Стоуна та Ігоря Лопатьонка про Віктора Медведчука Revealing Ukraine.

Згідно з повідомленням на сайті каналу, таке рішення ухвалене з міркувань «безпеки співробітників».

«Безпека співробітників телеканалу «112 Україна» та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил», – йдеться в повідомленні.

Гендиректор телеканалу Єгор Бенкендорф закликав «президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу».

/**/ /**/ /**/ Фрагмент постера до стрічки Revealing Ukraine, який показали на фестивалі у Таорміні
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В ніч на 13 липня невідомі вистрілили із гранатомета у фасад будівлі, де розміщується телеканал «112 Україна». Ніхто не постраждав. Відкрито провадження за статтею «терористичний акт». Перед тим канал «112 Україна» оприлюднив заяву, у якій закликав правоохоронців «захистити від свавілля націонал-радикалів» їхнє медіа через заявлений намір активістом Сергієм Стерненком провести пікет біля будівлі телеканалу. Той, у свою чергу, планувався як протест проти трансляції «112 Україна» фільму Олівера Стоуна та Ігоря Лопатьонка Revealing Ukraine («Нерозказана історія України»).

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