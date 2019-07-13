Реакція на фільм про Донбас за участі Медведчука: протести та перевірки

Днями на фестивалі в італійському місті Таорміна презентували нову стрічку Revealing Ukraine («Нерозказана історія України») режисера Ігоря Лопатьонка та оскароносного продюсера Олівера Стоуна. Як заявляв сам Стоун у коментарях журналістам, у центрі оповіді – його інтерв’ю з українським політиком Віктором Медведчуком про історію України після революції 2014-го. Як проанонсувала дружина Медведчука, українська телеведуча Оксана Марченко, фільм планують транслювати «50 телеканалів по всьому світу». Українська ж прем’єра запланована на «112 Україна», що вже викликало як протестні заяви з боку активістів, так і анонси перевірок від чиновників.

Фрагменти інтерв’ю, в тому числі, із російським президентом Володимиром Путіним, котрі, як повідомляють, використані у фільмі, вже активно ретранслюють російські медіа, але повністю фільм не показують. Із анонсів відомо тільки, що 19 липня його нібито побачать глядачі телеканалу «Россия 24».

Із датою української прем’єри, щоправда, вийшло неоднозначно: в пості Оксани Марченко зазначено 13 липня 21:00, сайт «112 Україна» проанонсував показ спершу на 13 липня, пізніше на 16 липня, потім змінив формулювання на «найближчим часом», але врешті уточнив, що йдеться про вечірній ефір 16 липня. Наразі оприлюднений розклад передач телеканалу на цей тиждень, і під 13 липням вказано без уточнення «21:15 Документальний проєкт».

Тим часом, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 12 липня обговорила питання щодо показу Revealing Ukraine українським глядачам.

Нацрада буде ініціювати проведення перевірок телеканалів, які транслюватимуть цей фільм, на предмет порушення законодавства

«Є всі ознаки того, що цей фільм містить фейкову інформацію про події в Україні, і звичайно, що Національна Рада, що стежить за ситуацією в українському інформаційному просторі, по-перше, звертається до всіх мовників з проханням не розміщувати цей фільм. По-друге, ми будемо ініціювати проведення перевірок телеканалів, які транслюватимуть цей фільм, на предмет порушення законодавства», – зазначив у коментарі Радіо Свобода представник регулятора Сергій Костинський.

За його словами, українське законодавство передбачає попередження за поширення неправдивої інформації, а якщо у фільмі виявлять розпалювання ворожнечі – штраф у розмірі 25% від суми ліцензійного збору каналу.

Перед цим 11 липня генпрокурор Юрій Луценко у відеозверненні заявив, що розцінює демонстрацію згаданого фільму як підривання національних інтересів України – так само, як і анонсований, а потім скасований телеміст між NewsOne і «Россия 24».

«Українська держава вміє захищати свої інтереси. Стаття 111 (державна зрада), стаття 358 (фінансування тероризму) є підставою для допитів усіх причетних до цих брудних проросійських махінацій», – зазначив він.

У відповідь на це режисер стрічки Ігор Лопатьонок написав у фейсбуці, що він – американський, а не російський режисер, і обіцяв звернутись щодо заяв Луценка, які він розцінює як тиск, до американських правозахисників і правоохоронців.

Радіо Свобода звернулось до режисера із проханням про інтерв'ю, але той повідомив, що готовий висловитись тільки у прямому ефірі.

Протести і критика від активістів

Тим часом, ще до прем’єри фільму в Україні його накрило хвилею критики з боку політиків та громадських активістів. Кандидатки до Верховної Ради від партії «Голос» Олександра Устінова та Соломія Бобровська записали ролик, в якому звинуватили авторів Revealing Ukraine у жорстоких маніпуляціях і запропонували вручити Оліверу Стоуну «кривавий оскар» за найкращу пропаганду 2019.

Висловився з цього приводу і позафракційний депутат (і кандидат від ВО «Свобода») Андрій Білецький.

«Стоун, мабуть, розповість про війну, розв'язану агентами ЦРУ чи фашистами. Але я впевнений – він ні слова не скаже про те, що Росія збила літак із сотнями туристів, використовує проти України касетні боєприпаси, наддорогі радіолокаційні комплекси, обстрілює санітарні автомобілі з пораненими», – написав він у блозі на «Українській правді».

Окрім того, громадський активіст Сергій Стерненко анонсував на суботу акцію біля будівлі телеканалу «112 Україна».

Що кажуть кінокритики

Поява такого фільму, спродюсованого Олівером Стоуном, не є несподіванкою, адже це вже буде третя його робота, де транслюються тези російської пропаганди, зауважує у коментарі Радіо Свобода програмний координатор українського кінофестивалю «Молодість» Богдан Жук. Водночас, яскравого фестивального майбутнього він стрічці не пророкує.

Те, що з цим фільмом пов’язане ім’я Олівера Стоуна, додає йому уваги, але найкращі свої фільми він вже давно зняв, а зараз він знімає і продюсує пропаганду

«Мало який фестиваль візьметься за таке. Те, що з цим фільмом пов’язане ім’я Олівера Стоуна, додає йому якоїсь уваги, але, все-таки, найкращі свої фільми він вже давно зняв, а зараз він знімає і продюсує пропаганду. Тому я не думаю, що цей фільм багато куди потрапить. До того більшість новин, які я знайшов про цей фільм, це були українські або російські медіа», – каже він.

Також на «Громадському»​ з’явилася колонка кінокритика Ігоря Грабовича, в якій той аналізує інші фільми Стоуна, звинувачуючи того у самопародії та вказуючи на те, що до постаті Володимира Путіна цей режисер звертається не вперше (окрім попередньої своєї документальної стрічки «Україна у вогні», є також чотирьохсерійні «Інтерв’ю з Путіним»).

Що кажуть політологи

Віктор Медведчук, який, як анонсується, став одним із героїв Revealing Ukraine, балотується до Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа – За життя», фігурує у розслідуваннях СБУ і останнім часом не вперше перебуває у центрі уваги вуличних протестів.

Між тим, на думку політолога Олексія Якубіна, все це йде на користь його передвиборчому рейтингу: за останніми опитуваннями, «За життя» перед парламентськими виборами має більший відсоток підтримки, ніж, наприклад, один з її лідерів Юрій Бойко мав на президентських.

З точки зору соціології, це допомагає – партія вже має друге місце

«Це показник того, що обрана партією стратегія – меседж, що вони підтримують прямі перемовини з Росією і готові підтримувати перемовини щодо миру з представниками ОРДЛО, меседж, пов’язнаний з готовністю співпрацювати з Росією і повертати цю співпрацю, плюс меседж, пов’язаний із тарифами, – знаходить резонанс серед українських громадян. Тому, якщо оцінювати це з точки зору соціології, то це допомагає – партія вже має друге місце», – пояснює експерт.

На його думку, зараз «За життя» веде боротьбу за виборця із фаворитом гонки – пропрезидентською партією «Слуга народу».

Позачергові вибори до парламенту заплановані на 21 липня.