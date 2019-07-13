«112 Україна» вночі обстріляли з гранатомета – поліція

Поліція Києва повідомила, що вночі невідомі вистрілили із гранатомета у фасад будівлі, де розміщується телеканал «112 Україна». Ніхто не постраждав. Відкрито провадження за статтею «терористичний акт».

«О 3:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі та оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи», – йдеться на фейсбук-сторінці відомства.

За даними поліції, наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисників, причетних до вчинення правопорушення, а також мотиви його скоєння, всі зібрані матеріали будуть передані СБУ за підслідністю.

Сам телеканал підтвердив, що люди не постраждали, але постріл пошкодив вивіску медіа.

Напередодні «112 Україна» оприлюднив заяву, у якій закликав правоохоронців «захистити від свавілля націонал-радикалів» їхнє меда через заявлений намір активістом Сергієм Стерненком провести пікет біля будівлі телеканалу. Той у свою чергу планувався як протест проти трансляції «112 Україна» скандального фільму Олівера Стоуна та Ігоря Лопатьонка про Віктора Медведчука Revealing Ukraine.