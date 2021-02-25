Колектив «НТА»: Не знали, що Любицький продав канал медіахолдингу наближеного до Медведчука Козака

Працівники «НТА» засудили продаж Романом Любицьким цього львівського телеканалу.

Вони вважають неприйнятним, що новим власником стало ТОВ «Медіахолдинг новини», засноване ексспівпробітниками медіахолдингу «Новини» (телеканали 112, NewsOne, Zik), яким володіє соратник проросійського політика Віктора Медведчука, підсанкційний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак. Про купівлю свідчать дані Єдиного державного реєстру.

«Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували та будемо робити це й надалі в ефірах наших проєктів», – йдеться у заяві каналу, опублікованій на фейсбуці.

Водночас співробітники наголошують, що Роман Любицький «лише юридично дотичний до телеканалу та не має жодного впливу на редакційну політику». Він є директором ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство», яке володіє ліцензією на телевізійне мовлення. А увесь контент для телеканалу створює інша юридична особа, йдеться в заяві.

Із жовтня 2019 року виробництвом телевізійного контенту для «НТА» займається продакшн ТзОВ «НТА+», засновниками якого є Віталій Крутяков та Наталія Струк, пише медіа.

Працівники каналу вимагають від власників «НТА» відсторонити Любицького від посади.

24 лютого 2021 року ТОВ «Медіахолдинг новини» викупив телеканал «НТА». Цей медіахолдинг створений лише 18 лютого. Засновниками є 100 співробітників підсанкційних телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, офіційним власником яких є наближений до Віктора Медведчука депутат Тарас Козак.

Кожен із засновників ТОВ «Медіахолдинг новини» (серед них Діана Панченко, Єгор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павло Кужеєв, Тетяна Мироненко, Артем Марчевський та інші) надав по одній гривні до статутного капіталу.

Радіо Свобода неодноразово намагалося отримати коментар Тараса Козака на тему його медіаактивів, утім, він не відповідає.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».