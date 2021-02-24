СБУ повідомила про підозру в держзраді коментатору підсканційних і російських каналів

Служба безпеки України повідомила про підозру коментатору з військово-політичних питань. Про це йдеться в повідомленні служби 24 лютого.

«У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з Російської Федерації. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front», – стверджують у СБУ.

Чоловіка звинуватили в «підривній діяльності в інтересах російських спецслужб». Правоохоронці оприлюднили запис, на якому, за їхньою версією, коментатор із військово-політичних питань Юрій Дудкін спілкується з представницею програми «Время покажет», яка виходить на російському Першому каналі.

Про підозру йому повідомили за статтями про державну зраду та дискримінацію за расовими, національними, релігійними та іншими ознаками.

Читайте також: «Це надовго»: Україна створює Центр протидії дезінформації

Підозрюваного, за повідомленянм, затримали.

Юрій Дудкін – військово-політичний коментатор, який , який неодноразово з’являвся в тому числі на телеканалах NewsOne, «112» та ZIK. Вранці 24 лютого він повідомив, що в нього відбувається обшук у справі за фактами державної зради. Зміст обвинувачення Дудкін наразі публічно не коментував.