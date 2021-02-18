СБУ перевіряє структуру власності «1+1» – радник голови Офісу президента

Служба безпеки України перевіряє структуру власності телеканалу «1+1», заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Проводиться комплексна перевірка по «1+1», у тому числі СБУ, у зв’язку з обов’язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який є вплив на управління, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій», – сказав Подоляк.

Він вважає, що в «1+1» є цікаві розслідування, «він теж грає в політику».

«Але мені здається, це абсолютно нормальний для конкурентного середовища медійний канал. Взагалі я не бачу якусь проблему в нині існуючих каналах, включаючи і пул Порошенка, крім пулу Медведчука. Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука», – додав Подоляк.

Радіо Свобода готує звернення до Служби безпеки України з приводу заяви радника голови Офісу президента.

У червні 2020 року журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та «UA: Перший») повідомили, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Згідно з документами, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак. За даними ЗМІ, фактичним власником телеканалів є проросійський політик Віктор Медведчук.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».