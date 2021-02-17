Путін заявив, що в Україні діють «подвійні стандарти в розумінні свободи слова»

Президент Росії Володимир Путін 17 лютого вперше особисто відреагував на закриття в Україні телеканалів з орбіти Віктора Медведчука, назвавши це «використанням інструментів для досягнення геополітичних цілей» та «проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова». Як повідомляють російські інформагенції, про це російський лідер заявив на нараді з керівниками фракцій Держдуми Росії.

«В Україні три провідні телекомпанії «прихлопнули» одним розчерком пера — і всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Ну от як це можна коментувати?» – сказав Путін.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».