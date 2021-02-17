Підозра Шарію. Навіщо Зеленському повертати пропагандиста в Україну?

Щоб Анатолій Шарій потрапив в Україну з Іспанії, СБУ слід ретельно вивчити фінансовий бік його діяльності. Інакше політична складова обвинувачення у державній зраді може врятувати його від екстрадиції. Але чи влада, зокрема президент Зеленський, зацікавлена у тому, щоб Шарій потрапив до українського суду, чи для неї процес важливіший за результат? Про це Радіо Свобода говорило з експертами та політиками.

Якщо президент Володимир Зеленський рішуче став на шлях боротьби з проросійськими впливами в середині України, то слід розслідувати зрив операції СБУ із затримання так званих «вагнерівців», найманців, яких обвинувачують в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Втім, якщо така рішучість обмежиться лише санкціями щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та обвинуваченням на адресу Анатолія Шарія, то це свідчитиме, що влада відстоює не державні інтереси, а особисті забаганки президента, заявив у коментарі Радіо Свобода народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Хочу, щоб він був оголошений у розшук, щоб ми добилися його екстрадиції

«По панові Шарію давно потрібно було ухвалювати рішення, оголошувати йому підозру. Але я хочу, щоб ми рухалися далі, щоб були проти нього розглянуті санкції. Якщо ми приймаємо санкції по Козаку, що заважає прийняти по Шарію? Я хочу, щоб він був оголошений у розшук, щоб ми добилися його екстрадиції. Хай він нарешті повернеться на рідну землю і відповість за все. Ми хочемо бачити країну, в якій є інформаційна безпека, тому будемо вітати будь-які кроки у цьому напрямку», – каже Гончаренко.

«Жертвою політичних переслідувань», «каналом донесення інформації» та «проявом свободи слова в Україні» називають Анатолія Шарія в офіційній заяві партії «Опозиційна платформа – За життя». Там також заявляють, що причинами переслідування Шарія є помста Владимира Зеленского, а далі йдуть твердження про «зовнішнє управління».

Втім, в ОПЗЖ не вбачають у такому поєднанні порушень логіки. Народний депутат від цієї політичної сили Григорій Мамка вважає, що наразі держава надала замало інформації про причини обвинувачення.

Я не побачив доказів, які дійсно передбачені

«Як практик, я не побачив доказів, які дійсно передбачені вимогами до об’єктивної сторони складу злочину. Я цього не побачив. Має відбутися хоча б якась пресконференція з боку СБУ. Тяжкі обвинувачення, які передбачають санкції, крім того є «Партія Шарія», яка отримала на виборах якісь відсотки, має своїх депутатів. А лідер партії отримає підозру у державній зраді – це вже питання державної відповідальності, і від правоохоронного органу має бути пресконференція. Ми її не побачили», – наголошує Мамка.

Політизація кримінального переслідування Анатолія Шарія зменшує шанси на те, що він справді відповідатиме перед законом, а обвинувачення у державній зраді за визначенням має політичну складову. Тому не факт, що влада Іспанії, де перебуває Шарій, дивитиметься на його переслідування під тим самим кутом, що і українська влада. Відтак обвинуваченого можуть і не видати Україні, припускає у розмові з Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. Але, зауважує він, не доведено, що на меті розпочатого українською владою переслідування є саме покарання Шарія.

Нам пропонують управління емоціями. Шарій у цьому сенсі підходить практично ідеально

«Тема санкцій проти проросійських телеканалів потребує логічного розвитку. Тим більше в умовах, коли звинувачення пану Козаку не пред’явлені. А застосовувати санкції без суду можна тільки проти того, хто звинувачений у тероризмі. Тобто нам пропонують управління емоціями. Шарій у цьому сенсі підходить практично ідеально. У переважної більшості виборців ставлення до нього однозначне. Він підходить на емоційний подразник, щоб продемонструвати, що влада рішуча як ніколи, влада карає всіх, хто у такий спосіб діє, що влада стає більш українською прямо на очах. Тим більше, що насправді він не має потужних політичних впливів. По такій мішені можна бити, звідси і логіка СБУ. Але це буде більше медійний процес, ніж реально юридичний», – вважає Магда.

Фінанси Шарія та емоції виборців

Ретельна перевірка фінансового боку діяльності Анатолія Шарія дала б відповіді на багато запитань, зокрема і на те, чого більше в його переслідуванні: політики чи криміналу. Це ж було би вагомим аргументом і для влади Іспанії, зауважує у коментарі Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту держави та права НАН України Микола Сірий. Втім, на його думку, вже того, чим займався Шарій в інформаційному просторі, вже достатньо для кримінальних обвинувачень.

І дана особа, і ті, хто фінансував, далеко зайшли, навіть за європейськими мірками

«Злочин проти основ державності, пов’язаний із політичними чинниками. Тому звернення правоохоронних органів України, наприклад, до правоохоронних органів Іспанії, буде ретельно перевірятися. І зовсім не обов’язково, що європейська країна стане на бік такої особи. В даному випадку, мені видається, що і дана особа, і прихильники його дій, ті, хто фінансував цей процес, далеко зайшли, навіть за європейськими мірками. Гадаю, в української сторони буде доволі багато аргументів.

Крім того, якщо дана особа перебуває на території Іспанії, то ми пам’ятаємо проблеми центрального уряду з Каталонією, і ці питання для іспанського уряду є чутливими. Тобто іспанці добре відчувають рівень загрози таких дій для держави», – зазначає Сірий.

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину громадянину України Анатолію Шарію.

У пресслужбі СБУ Радіо Свобода повідомили, що Анатолія Шарія викликали на допит 22 лютого, а також, що почалися слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого формально зареєстрована «Партія Шарія».

Сам Анатолій Шарій у фейсбуці заявив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

12 лютого цього року «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» звернулася до місцевого уряду через діяльність Анатолія Шарія. Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується зокрема тим, що, за даними медіа, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

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