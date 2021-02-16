Шарія викликали на допит 22 лютого – пресслужба СБУ

Служба безпеки України викликала на допит 22 лютого блогера Анатолія Шарія, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

«Сьогодні співробітники СБУ оголосили йому (Анатолію Шарію – ред.) підозру – у відповідності до КПК, у визначений законом спосіб. Повідомлення про підозру та повістку про його виклик було надіслано на електронні скриньки, сторінки у соціальних мережах та месенджери. Також – дзвінком на мобільний телефон. Повісткою Анатолія Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого», – розповіли у пресслужбі.

У СБУ також зазначили, що рішення про оголошення Шарія в розшук ухвалять у випадку його неявки на допит. Додаткові деталі не розголошуються, триває досудове розслідування, зауважили в спецслужбі.

«Зважаючи на останній пост Антологія Шарія, де він читає текст підозри – він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата», – додали в СБУ.

16 лютого Служба безпеки України повідомила, що оголосила про підозру Анатолію Шарію за статтями «державна зрада» і «порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

«На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур», – ідеться в повідомленні.

«Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на сході країни. Метою були загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів», – додали в СБУ.

У спецслужбі заявили, що такі «протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо».

СБУ повідомила, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

Сам Шарій заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Раніше цього місяця громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, про це йдеться в заяві спільноти «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців».

Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також сказав, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

За даними «Слідство.Інфо», Шарій став власником вілли в Іспанії у 2019 році.