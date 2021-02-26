Телеканал «112 Україна» подав позов до Верховного суду через санкції

До Касаційного адміністративного суду Верховного суду надійшов позов від телеканалу «112 Україна», який оскаржує указ про запровадження проти нього санкцій, повідомляє пресслужба суду.

«Позову, який надійшов до суду 25 лютого, присвоєно раєстраційний номер справи – № 9901/40/21», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що до них надійшло вже кілька позовів щодо оскарження указу президента, який вводить у дію рішення РНБО про санкції. За одним із них ухвалили рішення відкрити провадження. Справу призначили до розгляду на 15 березня.

Напередодні до Верховного суду надійшов позов від народного депутата України від «ОПЗЖ» Тараса Козака.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.