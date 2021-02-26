Прокуратура АРК готує нове повідомлення в Гаагу щодо окупованого Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим готує нове повідомлення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ситуації на окупованому Росією півострові. Про це 26 лютого під час форуму до Дня опору окупації Криму заявив прокурор АРК Ігор Поночовний.

«З понеділка ми починаємо готувати нове інформаційне повідомлення про утиски осіб, які відбували покарання на момент окупації Криму. Сподіваюся, що найближчим часом ще одне інформаційне повідомлення буде направлено до Офісу прокурора МКС», – розповів Поночовний.

Напередодні Прокуратура АРК разом з українськими правозахисниками передала до Міжнародного кримінального суду 10-е інформаційне повідомлення про злочини в Криму, яке стосується діяльності журналістів на півострові після його окупації Росією. У 2020 році направили три таких повідомлення.

11 грудня 2020 року Прокуратура Міжнародного кримінального суду повідомила про завершення досудового розслідування у справі «Ситуація в Україні» і вважає за можливе розпочати розслідування злочинів, скоєних, зокрема, в окупованому Криму.

У Прокуратурі АРК назвали «історичним» це рішення.

Міністерство закордонних справ України привітало заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда про намір розслідувати злочини на Донбасі і в Криму.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.