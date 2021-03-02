Україна розпочала запровадження санкцій щодо австрійської компанії через оперний театр в Криму – МЗС

Україна започаткувала запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» та його керівництва через будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро», – йдеться у відповіді на запит.

В МЗС зазначили, що Україна також започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за «співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму».

Раніше посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що Україна може запровадити санкції проти відомого австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau, яке може брати участь у побудові оперного театру в Севастополі.

«На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів», – написав Щерба.

Він зазначив, що йому не залишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання запровадження санкцій щодо нього та його бюро.

12 червня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в окупованому Севастополі двох установ культури «Севастопольського державного театру опери та балету» і «Академії хореографії».

На громадських слуханнях, які відбулися у квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.

Проєкт створення громадського простору на мисі Кришталевий підтримав президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що комплекс зв’яже майбутній Культурно-просвітницький центр у музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» і визначні пам’ятки історичної частини центру Севастополя.

На мисі Кришталевому розпочате масштабне будівництво музейно-культурного комплексу. Замовником виступає фонд «Національна культурна спадщина», підрядником – пов’язана з братами Ротенбергами компанія «Стройгазмонтаж» – будівельник «Кримського мосту». Зокрема, тут планується побудувати театр опери та балету, великий музейний комплекс – філію найбільших музеїв Росії і музей оборони Севастополя 1941-1945 років.