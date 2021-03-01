Швейцарія та Україна співпрацюють для повернення активів Януковича та його оточення – посольство

Швейцарія та Україна співпрацюють для повернення швейцарських активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення, повідомило швейцарське посольство у твітері.

У дипломатичному представництві заявили, що Федеральна Рада Швейцарії заморозила активи сім років тому.

«Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів. З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Відповідно до законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками», – заявили в посольстві.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані. На них накладені санкції країнами ЄС, США та Україною.

Швейцарія вперше заморозила активи експрезидента України та його оточення у 2014 році. Після цього вона неодноразово продовжувала своє рішення.