Швейцарія заморозила рахунки Януковича ще на рік

Федеральна рада Швейцарії 20 грудня продовжила рішення заморозити рахунки колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього президента Тунісу Зіна аль-Абідіна Бена Алі та їхнього оточення ще на рік.

«Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та цими двома державами», – йдеться в повідомленні Федеральної ради.

Загальна сума заморожених рахунків Януковича та його оточення складає 70 мільйонів швейцарських франків (близько 71 мільйона доларів США), зазначили в Федеральній раді. Термін дії санкцій спливав у лютому 2018 року.

«Очікується, що це однорічне продовження призведе до відчутного прогресу в розгляді справ та збільшить ймовірність повернення активів до країн їхнього походження», – йдеться в заяві.

Швейцарія заморозила активи Януковича у 2014 році, у грудні 2016-го року санкції продовжували на рік.