Суд залишив без розгляду позов щодо засекречення рішення про конфіскацію коштів Януковича

Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов щодо засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

Це рішення суд схвалив у зв’язку з тим, що позивач, громадська організація «Центр протидії корупції», відкликав позов.

В організації пояснили, що вирішили відкликати позов через рішення суду долучити як третю сторону компанію Akemi Management Limited з Кіпру.

«Ми вважаємо, що це неприйнятно – в одному судовому процесі з компаніями з орбіти Януковича добиватися справедливого рішення суду. Ми вважаємо це провокацією, бо ці фірми самостійно не зверталися в суд, щоб оскаржити незаконне засекречення вироку суду», – заявили в ЦПК.

«Центр протидії корупції» вимагав скасувати низку рішень, якими відповідний вирок було засекречено, та оприлюднити його у Єдиному реєстрі судових рішень. Відповідачами у справі були генеральний прокурор Юрій Луценко, військова прокуратура сил АТО, Державної судової адміністрації і держпідприємства «Інформаційні судові системи».

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International в Україні 21 вересня повідомила про звернення до суду через засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали Віктору Януковичу та його оточенню.

28 квітня 2017 року Юрій Луценко заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. Інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.