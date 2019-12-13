Швейцарія продовжила замороження активів Януковича та його оточення ще на рік – посольство

Швейцарія продовжила замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення ще на рік, повідомило швейцарське посольство у Києві. Загальна вартість активів оцінюється на рівні 70 мільйонів швейцарських франків (близько 71 мільйона доларів США).

«Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною», – повідомило посольство.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані. На них накладені санкції країнами ЄС, США та Україною.

Швейцарія вперше заморозила активи експрезидента України та його оточення у 2014 році. Після цього вона неодноразово продовжувала своє рішення.