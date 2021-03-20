Жіноча боротьба: збірна України виборола дві олімпійські ліцензії

У Будапешті триває ліцензійний турнір з боротьби. У жіночій боротьбі Україна виборола дві ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо, які мають відбутися у липні 2021 року.

Аліна Грушина-Акобія, яка виступає в категорії 57 кг, подолала Йоганну Ліндборґ зі Швеції. Зустріч завершилася із рахунком 10:0. Для 21-річної українки це перша можливість виступити на Олімпіаді, адже за дорослу збірну «синьо-жовтих» Грушина-Акобія почала виступати у 2017 році. У 2020 році вона стала другою на чемпіонаті Європи.

Ще одну ліцензію для України здобула Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кг. Поєдинок проти представниці Молдови Маріани Чердівари завершився із рахунком 10:0. Для Коляденко виступ в Токіо також буде дебютом на Олімпіаді. В активі 22-річної українки «срібло» на світовій першості у 2019 році та бронзова нагорода на чемпіонаті Європи у 2020 році у ваговій категорії до 65 кг.

Загалом у жіночій боротьбі українська збірна має чотири ліцензії. Крім Аліни Грушиної-Акобії (до 57 кг), Ірини Коляденко (до 62 кг), на Олімпіаду кваліфікувалися Оксана Лівач (до 50 кг) та Алла Черкасова (до 68 кг).

6 травня Україна матиме ще один шанс поборотися за ліцензії у жіночій боротьбі на відбірковому світовому ліцензійному міжнародному турнірі.

Сьогодні, 20 березня, розпочинаються кваліфікаційні раунди у турнірі з греко-римської боротьби.