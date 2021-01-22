Times повідомила про плани скасувати літню Олімпіаду-2021. Японія це заперечує

Газета Times із посиланням на високопоставленого члена уряду Японії повідомила, що у зв’язку з пандемією COVID-19 влада Японії має намір скасувати літні Олімпійські ігри, проведення яких заплановано в Токіо в 2021 році. Офіційно влада країни заявила, що рішення про скасування не ухвалене.

За словами співрозмовника Times, японська влада вже дійшла згоди, що провести Олімпіаду в цьому році не вдасться, і зараз шукає спосіб повідомити про це, «зберігши обличчя».

«Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що це буде занадто складно», – заявило джерело Times.

За повідомленням, незважаючи на попередні заяви Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і уряду Японії про подальшу підготовку до ігор, зимова хвиля COVID-19 перекреслила ці плани.

Владі довелося вжити екстрених заходів для боротьби з коронавірусом і запровадити надзвичайний стан у найбільших містах країни, включаючи Токіо.

Проведення літніх Олімпійських ігор планують перенести на найближчу з можливих дат – 2032 рік, пише Times.

Водночас заступник генерального секретаря уряду країни Манабу Сакаї заявив, що Олімпіада не скасована, повідомляє Reuters.

Спочатку Олімпіада в Токіо була запланована на літо 2020 року, проте в березні її перенесли через пандемію COVID-19.