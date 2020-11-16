Японія та МОК: Олімпіада в Токіо неодмінно відбудеться в 2021 році

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік, відбудуться в призначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією COVID-19. Про це 16 листопада домовилися на зустрічі в Токіо прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга і голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Він пообіцяв, що МОК докладе всіх зусиль, щоб забезпечити вакцинацію спортсменів, «якщо на той час вакцина буде доступна». Бах також наголосив, що спортивне свято може стати «світлом в кінці тунелю» і символом солідарності в боротьбі з коронавірусом. Прем’єр-міністр Японії заявив, що сповнений рішучості провести літні ігри як «доказ того, що людство перемогло вірус».

Рішення про перенесення Олімпіади організатори ухвалили наприкінці березня після того, як олімпійські комітети кількох країн закликали МОК відкласти проведення Ігор у зв'язку з пандемією. Олімпійський вогонь, який вже був доставлений до Японії, тоді вирішили залишити в країні як «маяк надії» для світу.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Їх перенесли на літо 2021 року. Однак Олімпіада збереже колишню назву «Токіо-2020», у першу чергу з фінансових міркувань.