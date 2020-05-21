Президент МОК припускає, що Олімпіаду в Токіо можуть скасувати

Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомляє ВВС.

Організатори Олімпіади, яка мала відбутися цього літа, але була перенесена на наступний через пандемію коронавірусу, заявили, що не мають іншого резервного плану.

Раніше голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі зазначив, що відкладена на 2021 рік Олімпіада в Токіо може не відбутися і через рік. За його словами, головне світове спортивне змагання буде скасоване, якщо пандемія коронавірусної інфекції не буде приборкана до наступного року.

Токійські ігри, що були заплановані з 24 липня до 9 серпня 2020 року, були перенесені на один рік через спалах COVID-19. Відкладення було першим у 124-річній історії сучасних Олімпіад, хоча деякі з цих змагань були скасовані через війну, включно з Іграми в Токіо 1940 року.