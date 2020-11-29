Перенесення Олімпійських ігор обійшлося в майже 2 мільярди доларів – медіа

Майже річна затримка з початком Олімпійських ігор у Токіо-2020 котувала близько 200 мільярдів єн, тобто 1,9 мільярда доларів – про це повідомило японське видання Yomiuri 29 листопада з посиланням на організаторів заходу.

Як пише газета, до витрат через перенесення входять виплати персоналу та створення систем повернення квитків.

Комітет організації Олімпійських ігор планує оприлюднити деталі щодо додаткових видатків наступного місяця після консультацій з муніципальними та національними чиновниками.

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До пересення ігор організатори оцінювали вартість проведення Ігор у 13 мільярдів доларів. Коли Японія виграла проведення заходу 2013 року, організатори заявляли, що вони коштуватимуть 7,3 мільярда доларів.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Міжнародний Олімпійський комітет та уряд Японії вирішили перенести їх на літо 2021 року. Однак Олімпіада збереже колишню назву «Токіо-2020», у першу чергу з фінансових міркувань.

Зараз планується, що Олімпійські ігри почнуться 23 липня 2021 року, а Паралімпійські ігри – 24 серпня.