Ліга Європи: «Зоря» здобула першу перемогу

Луганська «Зоря», яка в перших трьох турах Ліги Європи лише програвала, спромоглася здобути першу перемогу. В Афінах команда Віктора Скрипника розгромила місцевий АЕК – 3:0.

Перший тайм минув без забитих м’ячів, а по перерві господарі залишилися в меншості – досвідчений український хавбек грецького клубу Євген Шахов отримав другу жовту картку.

Вперше чисельну більшість гості реалізували на 61-й хвилині, коли помилку голкіпера підчатував Артем Громов. На 75-й хвилині чудовий удар вийшов у Владислава Кабаєва, а на 86-й хвилині з пенальті остаточний рахунок встановив Владлен Юрченко.

В іншому матчі групи G португальська «Брага» і англійський «Лестер» розійшлися миром – 3:3.

Після цієї перемоги у «Зорі» з’явилися теоретичні шанси на те, що б посісти друге місце в квартеті і продовжити боротьбу в Лізі Європи. «Зоря» і АЕК мають по 3 очки, «Брага» здобула 7 балів, «Лестер» із 10 очками достроково оформив вихід до плейоф.