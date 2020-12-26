Олімпіада Токіо 20+1. Українські «русалоньки» про секрети дихання під водою і мрію позмагатися із Росією

До Олімпійських ігор, які мають відбутися у 2021 році в Токіо, залишилося 209 днів. «Путівки» на Олімпіаду, які вже вибороли, залишаються за їхніми господарями. В активі «синьо-жовтих» 86 ліцензій. Серед щасливчиків, які вже 100% їдуть на Ігри, і українські «русалоньки» – представниці України з артистичного плавання. На минулій Олімпіаді вони зупинилися за крок до медалей, проте за це чотириріччя багато чого змінилося. У новій спортивній рубриці Радіо Свобода – Токіо 20+1 – українські «русалоньки» Анастасія Савчук та Марта Федіна розповіли про підготовку до Ігор, важкість тренувань на карантині, «родзинку» збірної України та головних конкурентів.
– У 2016 році збірна Україна зупинилася за крок від нагород, але той виступ все одно вважався найкращим за роки незалежності. Що змінилося в збірній України з артистичного плавання за цей час?
У нас ще й нова команда – з того олімпійського складу залишилося лише дві людиниАнастасія Савчук
Анастасія Савчук: Усе. Зрозуміло, що у нас нові програми, але у нас ще й нова команда – з того олімпійського складу залишилося лише дві людини. Щоправда, за цей час ми вже спрацювалися. І результат усі бачили на чемпіонаті світу 2019 року. Тобто для суперниць та вболівальників ми – не новачки. Вони знають, що ми можемо дивувати та будемо перемагати.
– Хто буде головним суперником на Олімпіаді?
Анастасія Савчук: Хотілося б за золоті нагороди позмагатися із Росією. Ця команда традиційно лідер. Крім того, Китай та Японія. Думаю, що наша четвірка і боротиметься за п’єдестал. Хоча в японок ми вигравали на світовій першості, але все одно вони – сильні суперниці.
Які прогнози на виступ української збірної на Олімпіаді в Токіо?
Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній Україні 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. А також 19-е місце у командному заліку.
Очолять неофіційний залік за кількість медалей США – 126 нагород, з яких 51 золота. Також у п’ятірку найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія та Велика Британія.
На літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Україна виборола 11 нагород: 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Чемпіонами в Ріо стали спортивний гімнаст Олег Верняєв та веслувальник на каное Юрій Чебан.
– Як відреагували на перенесення Олімпіади на рік?
Анастасія Савчук: Спочатку хотілося плакати. На той момент ми були готові їхати та виступати на максимумі. Але, напевно, так мало бути, щоб у нас ще був час підготуватися та вдосконалити ще краще наші програми.
Марта Федіна: Це був шок. Ми морально налаштовувалися на Олімпійські ігри ще у вересні 2019 року. Ми знали – у серпні маємо бути на висоті та виступити досконало. Але за цей «+1 рік» ми передивилися програми, щось змінили, щось допрацювали. Напевно, в деякому сенсі таке перенесення це плюс для нас.
– Як пережили карантин?
Зайшли після карантину у воду, наче вперше взагалі займалися.Марта Федіна
Марта Федіна: Було важко. Ми два місяці сиділи вдома. Тренувалися через zoom – двічі на день по три години. Таким чином підтримували своє тіло у формі. Але у нас все ж таки вид спорту такий, що головний акцент – це тренування у басейні. А туди потрапили тільки, через 8 тижнів. І це було так незвично. Адже навіть коли ми у відпустці, і це місяць перерви без тренувань, ми ж все одно плаваємо – у морі, річці, басейні. А тут зайшли після карантину у воду, наче вперше взагалі займалися.
Анастасія Савчук: Дивні відчуття були. Зазвичай, ти себе почуваєш, як риба у воді. А тут «налите» тіло, наче ти не у воді, а в киселі плаваєш. Неприємно було.
– Як ви взагалі почали займатися артистичним плаванням?
Не було такого, щоб змушували йти на тренування, навпаки, з тих 7 років із задоволенням бігала на заняттяАнастасія Савчук
Анастасія Савчук: Це вже мій третій вид спорту. В дитинстві ще займалася бальними танцями та плаванням. Але потім басейн, де я займалася закрили, тож шукали інше місце для тренувань. Знайшли, а там був набір дітей на синхронне плавання. Не було такого, щоб змушували йти на тренування, навпаки, з тих 7 років із задоволенням бігала на заняття. Здається, були моменти у перехідному віці 15-16 років, коли було ліньки, але мама знаходила потрібні слова. Переросла і знову в захваті від того, що роблю. Хоча було іноді психологічно важко. У тебе немає друзів, вільного часу, є лише ти та басейн.
Марта Федіна: У 5 років в басейн привела мама. Спробувала, сподобалося, так і залишилася. Звичайно, щось вдавалося, щось – ні. Мало того, і зараз не завжди все ідеально. Головне – працювати. Були моменти, коли дуже важко давалися тренування, переборювала себе та займалася далі. Але ніколи не було бажання закинути синхронне плавання.
Цікавий факт: Назву було змінено з тим, щоб «дати новий імпульс розвитку синхронного плавання, щоб воно стало ближче до преси й зрозуміліше людям», пояснили у федерації.
– Де вам важче виступати – в групі чи в дуеті?
Марта Федіна: У дуеті. З Настею ми дуже швидко знайшли спільну мову, з нею комфортно виступати. Але психологічно, особисто мені, в дуеті важче. Тому що тут вся увага прикута лише до вас двох – тебе і партнерки. У групі вас більше, дивляться на всіх, тому морально легше. Але у групових вправах техніка важче.
У дуеті головне – спіймати свою хвилю з партнеркою і далі вже нічого не відвертає увагиАнастасія Савчук
Анастасія Савчук: У групі. Там більше людей і тобі треба підстроюватися під кожного. У дуеті головне – спіймати свою хвилю з партнеркою і далі вже нічого не відвертає уваги. З Мартою є ця хвиля.
– Як швидко знайшли спільну мову одна з одною?
Марта Федіна: Дуже швидко. Настя – більш досвідчена спортсменка, тому намагаюся дослухатися до неї. Зараз на тренуваннях навіть помічаємо, що можемо нічого не казати одна одній, а розуміємо, що треба зробити майже з погляду.
– Скільки часу готується нова програма?
Марта Федіна: На постановку нової програми витрачаємо 2-3 тижні. Після цього ми відточуємо її. І це робимо нескінченно. Бо хочемо зробити її максимально чистою та ідеально технічною.
Анастасія Савчук: Спочатку ми розраховуємо музику за тактами, потім відпрацьовуємо програму в залі, а вже після цього – йдемо у воду.
– А музику взагалі чуєте у воді, чи так і виступаєте, рахуючи такти?
Анастасія Савчук: Чуємо. У нас є підводні динаміки.
– Хто вибирає музику та вигадує костюми?
Марта Федіна: Остаточне рішення завжди за головним тренером – Світланою Саїдовою. Але нам пропонують обрати музику чи вирішити з ескізами. Купальники шиють спеціальні люди. Вони до нас приходять, знімають мірку, малюють свої версії. До готового купальника ми маємо кілька «мірок». Бо в нашому виді дуже важливо, щоб наше вбрання було «з голочки».
– У чому сила української збірної з артистичного плавання?
Марта Федіна: У наших підтримках. Ми щоразу намагаємося вигадати щось нове та непередбачуване. Потім бачимо, що на змаганнях багато інших країн повторюють наші елементи. Крім того, у нас завжди цікаві та захоплюючі постановки.
Зараз у нас до Токіо все було готово. Але тепер є ще рік. Чого сидіти без діла? Тож ми знову перероблюємо наш виступАнастасія Савчук
Анастасія Савчук: Складність програми. Ми ніколи не стоїмо на місці. Наче нова програма ідеальна, але виступили на змаганнях, тренери подивилися, як оцінюють нашу програму, як вона взагалі виглядає, а потім ми можемо знову щось кардинально змінити. Наприклад, зараз у нас до Токіо все було готово. Але тепер є ще рік. Чого сидіти без діла? Тож ми знову перероблюємо наш виступ. Хочемо виграти, тому використовуємо кожну можливість бути ще кращими.
Скільки ліцензій Україна виборола на Олімпіаду в Токіо?
Розіграно лише 57% олімпійських ліцензій. Вони залишаються чинними для тих спортсменів, які їх вибороли. В активі «синьо-жовтих» зараз 86 «путівок» до Токіо-2020: у боксі (1 ліцензія), вільній (3) і греко-римській боротьбі (2), веслуванні на байдарках і каное (9), веслувальному слаломі (1), велотреку (1) і шосе (2), художній (7) і спортивній гімнастиці (5), плаванні (6), кінному спорті (2), легкій атлетиці (26), кульовій стрільбі (5), стрільбі з лука (3), стендовій стрільбі (1), артистичному плаванні (8) і стрибках у воду (4).
А ще 43% ліцензій спортсмени розіграють у кваліфікаційних турнірах, які заплановані на 2021 рік. Такі змагання мають завершитися до 29 червня наступного року.
Бліц з олімпійцями
(Спортсмени мають відповідати на дивні запитання швидко, перше, що приходить в голову)
– Я пишаюся у своєму житті…
Марта Федіна: Родиною та справою, якою займаюся
Анастасія Савчук: Ще немає такого
– Три речі, без яких не уявляю свого життя…
Анастасія Савчук: Спорт, їжа (сміється), родина.
Марта Федіна: Родичі й друзі, спорт та подорожі
– Караоке чи музей мистецтв?
Марта Федіна: Караоке не люблю, в музеях буваю рідко, але вони мені цікаві. Тож, музей
Анастасія Савчук: Караоке
– Якби ви виграли мільйон гривень, на що б витратили ці гроші?
Марта Федіна: Відкрила б свою якусь справу
Анастасія Савчук: На родину.
– Улюблений герой з фільмів?
Марта Федіна: Немає.
Анастасія Савчук: Супергерої.
– Найкрасивіший спортсмен…
Марта Федіна: усі красиві
Анастасія Савчук: Майкл Фелпс
– Як би вас описали ваші друзі?
Марта Федіна: Дівчинка - смішинка.
Анастасія Савчук: Напевно, дуже сувора.
– Які фільму змушують вас плакати?
Марта Федіна: Біографічні про важкі долі, про спорт, усі драми – дуже багато таких фільмів.
Анастасія Савчук: Про тварин.
– Якби не синхронне плавання, то я б займалася...
Марта Федіна: Дуже подобаються стрибки у воду, але не змогла б там займатися, бо я висока. А ось спробувала б себе у легкій атлетиці – стрибки у висоту чи з жердиною.
Анастасія Савчук: Плаванням.
– Їжа, яку ви ніколи не будете їсти?
Марта Федіна: Азійська кухня.
Анастасія Савчук: Варені овочі.
Як збірна України з синхронного плавання виборювала ліцензії на Ігри в Токіо?
У 2019 році Марина і Владислава Алексіїви, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Коваленко, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно здобули перше «золото» за роки незалежності України на світовій першості в артистичному плаванні.
Українські «русалоньки» вразили суддів в новій дисципліні у програмі чемпіонату світу – хайлайті, де десять спортсменок за дві хвилини мали продемонструвати обов'язкові акробатичні елементи. Виступ українок оцінили у 94,5000 бала. Другими стали італійки, бронзову нагороду виборола команда з Іспанії.
Взагалі зі світової першості українки повернулися з шістьма нагородами («золото» та п’ять бронзових медалей), а також необхідними ліцензіями.
До цього часу путівку до Токіо мав дует Анастасія Савчук та Марта Федіна.
Тож, на Олімпіаді в артистичному плаванні Україна буде представлена в усіх дисциплінах: в групі та дуеті.
Питання від вболівальників: як ви дихаєте під водою?
Анастасія Савчук: Роки тренувань. Чим більше ви тренуєтеся, тим більше можете затримувати дихання. Найдовша зв'язка у наших програмах – це 30 секунд. Може трошки більше, ніж пів хвилини ми знаходимося під водою.
Це все досвід. Як і з «дивитися під водою». Коли ти маленький, то відпрацьовуєш все в окулярах. Потім десь за місяць знімаєш окуляри, і вже ганяєш програму з відкритими очима. Це важливо зробити, щоб не загубитися під час виступу. Річ у тому, що всі басейни різні. Десь вода каламутна, десь бортики інші. І важливо було проводити такий прогін програми кілька разів, щоб потім не зробити помилок. А зараз у новому басейні нам вистачає один раз потренуватися без окулярів і все, ти готовий до виступу.
Цікавий факт: На літній Олімпіаді у 2016 році збірна України вперше пробилася до фіналу з синхронного плавання. І в групах, і в тандемі «синьо-жовті» посіли четверте місце. Експерти казали, що українську команду засудили: новачки, ще не мають такого авторитету, як японські спортсменки.
Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Їх перенесли на літо 2021 року. Однак Олімпіада збереже колишню назву «Токіо-2020», у першу чергу з фінансових міркувань.
Цікаво, чи зможе Японія побороти «олімпійське прокляття», адже відкладення Олімпіади було першим у 124-річній олімпійській історії, проте Токіо не щастить з Іграми вже вдруге. У 1940 році Японія – тодішній союзник гітлерівської Німеччини – мала проводити Олімпіаду, але через війну у Токіо забрали це право і передали Гельсінкі.
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