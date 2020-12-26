Олімпіада Токіо 20+1. Українські «русалоньки» про секрети дихання під водою і мрію позмагатися із Росією

До Олімпійських ігор, які мають відбутися у 2021 році в Токіо, залишилося 209 днів. «Путівки» на Олімпіаду, які вже вибороли, залишаються за їхніми господарями. В активі «синьо-жовтих» 86 ліцензій. Серед щасливчиків, які вже 100% їдуть на Ігри, і українські «русалоньки» – представниці України з артистичного плавання. На минулій Олімпіаді вони зупинилися за крок до медалей, проте за це чотириріччя багато чого змінилося. У новій спортивній рубриці Радіо Свобода – Токіо 20+1 – українські «русалоньки» Анастасія Савчук та Марта Федіна розповіли про підготовку до Ігор, важкість тренувань на карантині, «родзинку» збірної України та головних конкурентів. – У 2016 році збірна Україна зупинилася за крок від нагород, але той виступ все одно вважався найкращим за роки незалежності. Що змінилося в збірній України з артистичного плавання за цей час?

У нас ще й нова команда – з того олімпійського складу залишилося лише дві людини

Анастасія Савчук: Усе. Зрозуміло, що у нас нові програми, але у нас ще й нова команда – з того олімпійського складу залишилося лише дві людини. Щоправда, за цей час ми вже спрацювалися. І результат усі бачили на чемпіонаті світу 2019 року. Тобто для суперниць та вболівальників ми – не новачки. Вони знають, що ми можемо дивувати та будемо перемагати.

– Хто буде головним суперником на Олімпіаді? Анастасія Савчук: Хотілося б за золоті нагороди позмагатися із Росією. Ця команда традиційно лідер. Крім того, Китай та Японія. Думаю, що наша четвірка і боротиметься за п’єдестал. Хоча в японок ми вигравали на світовій першості, але все одно вони – сильні суперниці.

Які прогнози на виступ української збірної на Олімпіаді в Токіо? Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній Україні 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. А також 19-е місце у командному заліку. Очолять неофіційний залік за кількість медалей США – 126 нагород, з яких 51 золота. Також у п’ятірку найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія та Велика Британія. На літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Україна виборола 11 нагород: 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Чемпіонами в Ріо стали спортивний гімнаст Олег Верняєв та веслувальник на каное Юрій Чебан.

– Як відреагували на перенесення Олімпіади на рік? Анастасія Савчук: Спочатку хотілося плакати. На той момент ми були готові їхати та виступати на максимумі. Але, напевно, так мало бути, щоб у нас ще був час підготуватися та вдосконалити ще краще наші програми. Марта Федіна: Це був шок. Ми морально налаштовувалися на Олімпійські ігри ще у вересні 2019 року. Ми знали – у серпні маємо бути на висоті та виступити досконало. Але за цей «+1 рік» ми передивилися програми, щось змінили, щось допрацювали. Напевно, в деякому сенсі таке перенесення це плюс для нас.

– Як пережили карантин?

Зайшли після карантину у воду, наче вперше взагалі займалися.

Марта Федіна: Було важко. Ми два місяці сиділи вдома. Тренувалися через zoom – двічі на день по три години. Таким чином підтримували своє тіло у формі. Але у нас все ж таки вид спорту такий, що головний акцент – це тренування у басейні. А туди потрапили тільки, через 8 тижнів. І це було так незвично. Адже навіть коли ми у відпустці, і це місяць перерви без тренувань, ми ж все одно плаваємо – у морі, річці, басейні. А тут зайшли після карантину у воду, наче вперше взагалі займалися. Анастасія Савчук: Дивні відчуття були. Зазвичай, ти себе почуваєш, як риба у воді. А тут «налите» тіло, наче ти не у воді, а в киселі плаваєш. Неприємно було. – Як ви взагалі почали займатися артистичним плаванням?

Не було такого, щоб змушували йти на тренування, навпаки, з тих 7 років із задоволенням бігала на заняття

Анастасія Савчук: Це вже мій третій вид спорту. В дитинстві ще займалася бальними танцями та плаванням. Але потім басейн, де я займалася закрили, тож шукали інше місце для тренувань. Знайшли, а там був набір дітей на синхронне плавання. Не було такого, щоб змушували йти на тренування, навпаки, з тих 7 років із задоволенням бігала на заняття. Здається, були моменти у перехідному віці 15-16 років, коли було ліньки, але мама знаходила потрібні слова. Переросла і знову в захваті від того, що роблю. Хоча було іноді психологічно важко. У тебе немає друзів, вільного часу, є лише ти та басейн.

Марта Федіна: У 5 років в басейн привела мама. Спробувала, сподобалося, так і залишилася. Звичайно, щось вдавалося, щось – ні. Мало того, і зараз не завжди все ідеально. Головне – працювати. Були моменти, коли дуже важко давалися тренування, переборювала себе та займалася далі. Але ніколи не було бажання закинути синхронне плавання. Цікавий факт: Назву було змінено з тим, щоб «дати новий імпульс розвитку синхронного плавання, щоб воно стало ближче до преси й зрозуміліше людям», пояснили у федерації. – Де вам важче виступати – в групі чи в дуеті? Марта Федіна: У дуеті. З Настею ми дуже швидко знайшли спільну мову, з нею комфортно виступати. Але психологічно, особисто мені, в дуеті важче. Тому що тут вся увага прикута лише до вас двох – тебе і партнерки. У групі вас більше, дивляться на всіх, тому морально легше. Але у групових вправах техніка важче.

У дуеті головне – спіймати свою хвилю з партнеркою і далі вже нічого не відвертає уваги

Анастасія Савчук: У групі. Там більше людей і тобі треба підстроюватися під кожного. У дуеті головне – спіймати свою хвилю з партнеркою і далі вже нічого не відвертає уваги. З Мартою є ця хвиля. – Як швидко знайшли спільну мову одна з одною? Марта Федіна: Дуже швидко. Настя – більш досвідчена спортсменка, тому намагаюся дослухатися до неї. Зараз на тренуваннях навіть помічаємо, що можемо нічого не казати одна одній, а розуміємо, що треба зробити майже з погляду.

– Скільки часу готується нова програма? Марта Федіна: На постановку нової програми витрачаємо 2-3 тижні. Після цього ми відточуємо її. І це робимо нескінченно. Бо хочемо зробити її максимально чистою та ідеально технічною. Анастасія Савчук: Спочатку ми розраховуємо музику за тактами, потім відпрацьовуємо програму в залі, а вже після цього – йдемо у воду. – А музику взагалі чуєте у воді, чи так і виступаєте, рахуючи такти? Анастасія Савчук: Чуємо. У нас є підводні динаміки. – Хто вибирає музику та вигадує костюми? Марта Федіна: Остаточне рішення завжди за головним тренером – Світланою Саїдовою. Але нам пропонують обрати музику чи вирішити з ескізами. Купальники шиють спеціальні люди. Вони до нас приходять, знімають мірку, малюють свої версії. До готового купальника ми маємо кілька «мірок». Бо в нашому виді дуже важливо, щоб наше вбрання було «з голочки».



– У чому сила української збірної з артистичного плавання? Марта Федіна: У наших підтримках. Ми щоразу намагаємося вигадати щось нове та непередбачуване. Потім бачимо, що на змаганнях багато інших країн повторюють наші елементи. Крім того, у нас завжди цікаві та захоплюючі постановки.

Зараз у нас до Токіо все було готово. Але тепер є ще рік. Чого сидіти без діла? Тож ми знову перероблюємо наш виступ

Анастасія Савчук: Складність програми. Ми ніколи не стоїмо на місці. Наче нова програма ідеальна, але виступили на змаганнях, тренери подивилися, як оцінюють нашу програму, як вона взагалі виглядає, а потім ми можемо знову щось кардинально змінити. Наприклад, зараз у нас до Токіо все було готово. Але тепер є ще рік. Чого сидіти без діла? Тож ми знову перероблюємо наш виступ. Хочемо виграти, тому використовуємо кожну можливість бути ще кращими.

Скільки ліцензій Україна виборола на Олімпіаду в Токіо? Розіграно лише 57% олімпійських ліцензій. Вони залишаються чинними для тих спортсменів, які їх вибороли. В активі «синьо-жовтих» зараз 86 «путівок» до Токіо-2020: у боксі (1 ліцензія), вільній (3) і греко-римській боротьбі (2), веслуванні на байдарках і каное (9), веслувальному слаломі (1), велотреку (1) і шосе (2), художній (7) і спортивній гімнастиці (5), плаванні (6), кінному спорті (2), легкій атлетиці (26), кульовій стрільбі (5), стрільбі з лука (3), стендовій стрільбі (1), артистичному плаванні (8) і стрибках у воду (4). А ще 43% ліцензій спортсмени розіграють у кваліфікаційних турнірах, які заплановані на 2021 рік. Такі змагання мають завершитися до 29 червня наступного року.

Бліц з олімпійцями (Спортсмени мають відповідати на дивні запитання швидко, перше, що приходить в голову) – Я пишаюся у своєму житті… Марта Федіна: Родиною та справою, якою займаюся Анастасія Савчук: Ще немає такого –​ Три речі, без яких не уявляю свого життя… Анастасія Савчук: Спорт, їжа (сміється), родина. Марта Федіна: Родичі й друзі, спорт та подорожі

–​ Караоке чи музей мистецтв? Марта Федіна: Караоке не люблю, в музеях буваю рідко, але вони мені цікаві. Тож, музей Анастасія Савчук: Караоке –​ Якби ви виграли мільйон гривень, на що б витратили ці гроші? Марта Федіна: Відкрила б свою якусь справу Анастасія Савчук: На родину. – Улюблений герой з фільмів? Марта Федіна: Немає. Анастасія Савчук: Супергерої. –​ Найкрасивіший спортсмен… Марта Федіна: усі красиві Анастасія Савчук: Майкл Фелпс



–​ Як би вас описали ваші друзі? Марта Федіна: Дівчинка - смішинка. Анастасія Савчук: Напевно, дуже сувора. –​ Які фільму змушують вас плакати? Марта Федіна: Біографічні про важкі долі, про спорт, усі драми – дуже багато таких фільмів. Анастасія Савчук: Про тварин. –​ Якби не синхронне плавання, то я б займалася... Марта Федіна: Дуже подобаються стрибки у воду, але не змогла б там займатися, бо я висока. А ось спробувала б себе у легкій атлетиці – стрибки у висоту чи з жердиною. Анастасія Савчук: Плаванням. –​ Їжа, яку ви ніколи не будете їсти? Марта Федіна: Азійська кухня. Анастасія Савчук: Варені овочі.

Як збірна України з синхронного плавання виборювала ліцензії на Ігри в Токіо? У 2019 році Марина і Владислава Алексіїви, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Коваленко, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно здобули перше «золото» за роки незалежності України на світовій першості в артистичному плаванні. Українські «русалоньки» вразили суддів в новій дисципліні у програмі чемпіонату світу – хайлайті, де десять спортсменок за дві хвилини мали продемонструвати обов'язкові акробатичні елементи. Виступ українок оцінили у 94,5000 бала. Другими стали італійки, бронзову нагороду виборола команда з Іспанії. Взагалі зі світової першості українки повернулися з шістьма нагородами («золото» та п’ять бронзових медалей), а також необхідними ліцензіями. До цього часу путівку до Токіо мав дует Анастасія Савчук та Марта Федіна. Тож, на Олімпіаді в артистичному плаванні Україна буде представлена в усіх дисциплінах: в групі та дуеті.

Питання від вболівальників: як ви дихаєте під водою? Анастасія Савчук: Роки тренувань. Чим більше ви тренуєтеся, тим більше можете затримувати дихання. Найдовша зв'язка у наших програмах – це 30 секунд. Може трошки більше, ніж пів хвилини ми знаходимося під водою. Це все досвід. Як і з «дивитися під водою». Коли ти маленький, то відпрацьовуєш все в окулярах. Потім десь за місяць знімаєш окуляри, і вже ганяєш програму з відкритими очима. Це важливо зробити, щоб не загубитися під час виступу. Річ у тому, що всі басейни різні. Десь вода каламутна, десь бортики інші. І важливо було проводити такий прогін програми кілька разів, щоб потім не зробити помилок. А зараз у новому басейні нам вистачає один раз потренуватися без окулярів і все, ти готовий до виступу.