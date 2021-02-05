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05 лютого 2021, Київ 10:10
Новини | Спорт

Україна не потрапить до топової двадцятки світу на зимовій Олімпіаді-2022 – Gracenote 

На зимовій Олімпіаді в 2018 році Україна виборола 1 золоту нагороду

Аналітичний портал Gracenote уклав прогноз щодо топ-20 країна за результатами Зимових Олімпійських ігор-2022, і України в ньому немає.

Gracenote за рік до зимової Олімпіади підготував віртуальну таблицю медалістів. На думку аналітиків, переможцем Олімпійських ігор у Пекіні вдруге поспіль стане збірна Норвегії. Gracenote вважає, що норвезькі спортсмени виграють 41 медаль – 25 золотих, сім срібних та дев’ять бронзових.

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34 нагороди, за прогнозами аналітиків, має виграти команда Олімпійських спортсменів Росії (ОСР). Лише шістьом із них прогнозують «золоті».

З 31 нагородою замикає топову трійку команда Німеччини. Замикає топ-20 команда Польщі, яка здобуде три срібні нагороди.

Зимова Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого 2022 та триватиме до 20 лютого.

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Збірна України востаннє здобувала «золото» на Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018 році. Олімпійським чемпіоном став Олександр Абраменко у змаганнях з фристайлу в акробатиці.

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