Баскетбол: жіноча збірна України виграла у Португалії 

У матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року жіноча національна збірна України виявилася сильнішою за команду Португалії. «Синьо-жовті» захопили ініціативу з перших хвилин і вже після першої чверті мали перевагу у 5 очок – 16:21.

У другій десятихвилинці команди розписали мирову – 12:12. А після великої перерви збірна України набрала швидкості та покращила результативність з-за дуги.

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Третю чверть «синьо-жовті» виграли з перевагою в 13 очок. Проте у підсумку команда Срджана Радуловича вирвалася вперед з різницею у 29 очок. Матч завершився з рахунком 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24).

Найрезультативнішою в складі збірної України стали Христина Філевич, яка заробила 29 очок.

Наразі «синьо-жовті» посідають другу сходинку в своїй групі. На чемпіонат Європи виходять дев’ять переможців груп та п’ять найкращих команд серед тих, що фінішують в групах другими.

Команда України поки що посідає четверте місце в рейтингу команд з других місць. 6 лютого збірна України зіграє проти команди Фінляндії.